Enrique Bermúdez es una auténtica institución en el cronismo deportivo mexicano. El Perro se consolidó por mucho tiempo como el favorito de los aficionados, quienes se sorprendieron semanas atrás cuando anunció su salida de Televisa.

Después de que se quedó sin trabajo en TUDN, muchos han especulado sobre el futuro del comentarista. Lo han vinculado a TV Azteca y hasta en Amazon ha sonado para narrar los partidos de Chivas, aunque de momento no hay nada confirmado.

¿El Perro Bermúdez no va a volver a narrar futbol?

Más de uno quedó atónito con la noticia de que al Perro Bermúdez le tocó el recorte de personal de TUDN en Miami, por lo que luego de más de 50 años, dejó de ser trabajador del Televisa.

Muchas versiones han surgido con respecto a lo que le depara en el futuro al comunicador, aunque de momento se está tomando un tiempo libre alejado de los medios para descansar, antes de que tome una decisión.

Sin embargo, durante una entrevista que tuvo con Heriberto Murrieta para el Canal Once, el Perro Bermúdez dejó boquiabierto a todos sus seguidores con la revelación de que no volverá a prestar su voz para un partido de futbol.

Enrique Bermúdez recibió un homenaje de parte de la Selección Mexicana por su carrera como comentarista. Foto: Imago7

"Todavía no (sabe qué hará), tengo algunas ofertas, pero no ha determinado; lo que sí decidí fue bajar un poquito el ritmo y vamos a ver qué hacemos. A lo mejor, narrar ya no lo voy a hacer, ya narré muchísimo, 12 Copas del Mundo. No puedo dejar de hacer nada, porque me muero de tristeza", señaló el Perro Bermúdez.

Por otra parte, aclaró que no tiene en mente de momento retirarse, ya que lo que está buscando es incursionar en el podcast e integrarse a algún medio de comunicación, pero ahora enfocado en las mesas de análisis.

Cabe destacar que por lo menos en un año el Perro Bermúdez no puede trabajar en algún otro medio que no sea Televisa, ya que le pagaron el año de contrato que le restaba en TUDN, con la condición de que en ese lapso no podía irse con la competencia.