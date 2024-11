Guardia del 'Gigante de Acero' encuentra cartera con 78 mil pesos y la regresa a su dueño

En un muestra de valores, un guardia de seguridad del Estadio BBVA, casa de los Rayados de Monterrey, protagonizó una historia ejemplar, dejando en claro que aún existe gente honesta en el mundo.

Durante el concierto de Paul McCartney, mientras realizaba su patrullaje habitual, Miguel Mireles Chávez encontró una cartera que contenía 78 mil pesos. Sin dudarlo, decidió reportar el hecho para que la billetera fuera devuelta a su dueño.

¿Qué fue lo que dijo el guardia de seguridad tras su muestra de honestidad?

El hallazgo de la cartera ocurrió mientras el elemento de seguridad se dirigía al estacionamiento para atender un reporte.

"Íbamos a atender un reporte al estacionamiento cuatro y cuando voy al estacionamiento a prestar el auxilio nos encontramos la cartera, yo iba corriendo y la pisé y dije '¿qué es?', y es cuando veo la cartera, la recojo y la guardo, ya después vi que era una cartera con dinero y es cuando la reporto en el grupo del staff de control", mencionó Mireles Chávez.

Dentro de la cartera encontró identificaciones, boletos para el concierto y la impactante suma de dinero.

A pesar de la tentación, Miguel optó por hacer lo correcto, algo que describe como un principio básico que todos deberían seguir.

¿Cómo recompensó Rayados al guardia de seguridad del Estadio BBVA?

Rayados no dejó pasar este noble gesto y decidió recompensar al trabajador del 'Gigante de Acero'.

Miguel fue reconocido por su honestidad y recibió una playera oficial del equipo, una gorra y una invitación para disfrutar de un partido, una experiencia que calificó como "inolvidable".

"Por parte de Rayados me hicieron un pequeño reconocimiento con mis compañeros en el área de prensa, y me regalaron una playera y una gorra, por lo que agradezco a la directiva", puntualizó.

"Yo me quede asombrado de que cómo pueden salir con tanto dinero, no me imagino que se fueran a gastar tanto dinero en un solo evento, traía alrededor de 78 mil pesos", manifestó el guardia de seguridad del estadio del club regiomontano.