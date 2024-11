El técnico argentino y ahora analista de TUDN, Ricardo Antonio La Volpe hace un par de días había lanzado una crítica a los entrenadores extranjeros, señalando que muchos de los que vienen a nuestro país tienen poco cartel y es más fácil que encuentren trabajo en México que en su propio país, ahora el argentino hizo unos cambios en sus pensamientos.

¿Qué dijo Ricardo La Volpe de Martín Anselmi?

En el podcast Lavolpismo, el técnico que lleva más de 42 años en el balompié azteca dijo que sus homólogos extranjeros utilizan siempre la Liga MX como trampolín para llegar a otras ligas, además de que cuando están aquí venden humo.

Ricardo La Volpe se candidateó para ser una de las opciones de la Selección Mexicana. Foto: Imago7

Por lo cual son incapaces de poder hacer un proyecto sólido y no toman enserio al club donde trabajan: “me queda claro que los directivos están tapando tanto a los mexicanos, ¿los técnicos donde están?, los grandes jugadores no están dirigiendo, por ejemplo, América, Chivas, Monterrey o Cruz Azul, no me digas que no pueden formar”.

“Hay un error de los dirigentes que los están trayendo desde afuera, que son todos vende humo, desde afuera. Si me dices Anselmi lo felicito, pero los demás son vende humo.

El bigotón destacó que el principal trabajo que deberían de hacer los entrenadores es construir una idea formativa, algo que en alguno momento lo vio con los Pumas.

“No enseñan, no hay gente como Meza, Lapuente, Mejía Barón. ¿Por qué Pumas era Pumas? Porque era una pirámide de abajo hacia arriba, en la que todos trabajaban igual ¿Por qué no copias las cosas cuando son buenas?”

“No ponen gente de experiencia, que aguantar a jugadores. Vengan y vamos a hacer una reunión con el técnico de la sub15, 20, 23 y yo soy el que manda”, fue la apreciación de Ricardo La Volpe.