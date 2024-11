El técnico argentino, Ricardo Antonio La Volpe, no tuvo consideración al decir que exjugadores y entrenadores extranjeros se encuentran siempre interesados en dirigir en México, ya que en sus países no suelen ser tan llamativos o tienen poco cartel, poniendo como ejemplo a Fernando Hierro y Fernando Gago.

¿Cuál fue la critica de Ricardo La Volpe sobre los entrenadores extranjeros que viene a la Liga MX?

La Volpe quien lleva 45 años en el balompié nacional dirigiendo a varios equipos como América, Chivas, Toluca, Atlas, Monterrey, Jaguares, Atlante en diferentes etapas, e incluso a la Selección de México a la cual llevó al Mundial de Alemania 2006.

El bigotón explicó que los equipos mexicanos deberían de poner más atención de la calidad de entrenadores que llegan al banquillo, poniendo como ejemplo a Gago y Hierro, quienes encontraron nuevas oportunidades de trabo e inmediatamente dejaron a Chivas.

Gago comienza a tener algunos problemas con Boca Juniors. Foto: Imago7.

En una platica con Aldo de Nigris, Ricardo La Volpe detallaron lo complejo que resulta para los mexicanos adentrarse al futbol nacional, por lo cual al entrenador y ahora comentarista realizó su crítica.

“Vienen y venden humo y dura cuando los llaman de fuera, porque Hierro vino a trabajar y ándale a preguntar a Chivas, ¿Por qué se fue? Poque no tenía trabajo ¿Si le daba la oportunidad el Real Madrid o alguno de esos equipos va a venir para acá? Déjenme mentirles”, expresó.

Por otra parte, La Volpe destacó que es el momento en que los entrenadores mexicanos deberían de alzar la voz, pues las oportunidades para los nacionales son cada vez menos y contadas.

“Yo no escucho a un Herrera o un Ambriz, ya no trabaja más Bueno, Pepe Cruz, Mario García. No le dan oportunidades al mexicano. Vienen de fuera porque no tienen trabajo, te lo demostró Gago, vino y se fue”.

Ricardo Antonio La Volpe terminó su critica diciendo que los entrenadores extranjeros por lo regular vienen vendiendo humo.