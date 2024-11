Ricardo Peláez, exdirectivo de las Chivas y actual analista de futbol, respondió a las acusaciones recientes de Alan Pulido sobre su salida del club rojiblanco.

Durante una entrevista con el conductor de TV, Jorge "El Burro" Van Rankin, Peláez aseguró que fue el propio Pulido quien manifestó su deseo de dejar la institución a finales de 2019, rumbo al Sporting Kansas City.

¿Qué fue lo que dijo Alan Pulido sobre su salida de las Chivas?

Hace una semana, el exgoleador del equipo rojiblanco señaló que su salida de Chivas no fue por decisión propia, sino el resultado de movimientos internas y la falta de renegociaciones contractuales.

“Ya en su momento lo había comentado, había directivos que traté de hablar con ellos, tratar de renegociar un contrato, el cual en situaciones anteriores tenía pláticas y al final no se llegó a nada, tenían otros planes y ese fue el motivo por lo cual salí de Chivas, (...) solo me dijeron que con mi salida iban a traer nuevos jugadores, hay muchas versiones, pero eso fue lo que paso”, explicó.

"No tuve las pláticas que yo habría querido. El directivo que estaba anteriormente me dijo que lo íbamos a platicar, al final del torneo no se llegó a ninguna plática y ese fue el motivo de mi salida. Yo en Chivas estaba contento, acababa de salir campeón de goleo”, comentó el delantero.

¿Cuál fue la respuesta de Ricardo Peláez ante los señalamientos de Pulido?

Por su parte, Ricardo Peláez dio una versión opuesta. Según el directivo, desde el inicio de las conversaciones con Pulido, el jugador dejó claro su deseo de salir.

"(Yo le dije) '¡Vamos a romperla! ¿Cómo estás?’ y un abrazo. Ya lo noté un poquito: ‘Me voy a ir, me voy a ir y me voy a ir’, y no lo saqué de ahí y se fue", mencionó Ricardo Peláez

"Se fue al Kansas City, vendido en ocho millones de dólares y ahora sale y dice con un descaro: ‘Yo me quería quedar’, ¡puras mentiras!”, agregó Peláez.