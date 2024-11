Ricardo Peláez y Alberto García Aspe fueron dos futbolistas que alcanzaron el mayor de los éxitos, tanto a nivel de clubes como con la Selección Mexicana, donde ambos fueron referentes.

Sin embargo, pocos saben que además de ser compañeros de equipo, son familiares, debido a que Aspe se casó con la hermana de Peláez, por lo que tienen muchas anécdotas en común, mismas que platicaron en el canal de YouTube: Futbol de cabeza.

¿Por qué amenazaron a Alberto García Aspe?

Luego de que se retiraron del futbol, Ricardo Peláez y Alberto García Aspe decidieron mantenerse ligados al futbol gracias a los medios de comunicación, ya que ambos son analistas de diferentes televisoras.

Pero es Peláez Linares quien ha tenido más proyectos enfocados al balón, como directivo y ahora como youtuber. Su más reciente invitado es su cuñado, García Aspe, quien entre todas sus anécdotas, contó una que puso en riesgo su carrera como futbolista.

Alberto García Aspe se casó con la hermana de Ricardo Peláez: Rosy. Foto: Especial

El ahora analista de Caliente TV aseguró que no fue fácil su relación Rosy Peláez, debido a sus tres cuñados, pero principalmente con su suegro. El exjugador de Pumas y Necaxa aseguró que previo a su boda recibió una advertencia: si lastimaba a su futura esposa, recibiría un balazo en la pierna.

“Tú no fuiste a la boda, pero antes cuando fui a cenar, no cenar, a tomar una copa con tu papá para toda esta situación… esto nunca lo voy a olvidar, porque me muero de risa. Tu papá me dijo ‘si le haces algo a mi hija, te doy un balazo en la pierna izquierda’”, contó García Aspe, lo que provocó las risas de Ricardo Peláez.

Sin embargo, pese a la amenaza que recibió de parte de su suegro, Alberto García Aspe aseguró que siempre le guardó mucho cariño, ya que entendió que lo único que quería era lo mejor para su hija.