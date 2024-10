El jueves 10 de octubre de 2024 quedará marcado en la historia del tenis como el día en que uno de los más grandes deportistas de la era moderna decidió poner fin a su carrera profesional. Rafael Nadal, ganador de 22 títulos de Grand Slam, anunció su retirada a través de un emotivo video de un poco más de cuatro minutos, en el que expresó su satisfacción por haber dado siempre el máximo esfuerzo en cada momento de su trayectoria deportiva.

Tras esto, el empresario y dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, se unió a cientos de aficionados y celebridades del deporte quienes dedicaron en sus redes sociales unas emotivas palabras dedicadas al tenista manacorí.

En el video, Nadal aparece con semblante serio y sereno, aunque visiblemente emocionado. A lo largo de su mensaje, el español recuerda con cariño a su familia, equipo, rivales y seguidores que lo han acompañado durante su carrera.

Agradeció especialmente a su esposa y a su padre, mencionándolos con una voz que se quebraba levemente al referirse a su constante apoyo.

"Estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar", dijo Nadal al inicio del video, que fue acompañado de imágenes de los momentos más destacados de su vida dentro y fuera de las pistas.

Nadal se despedirá oficialmente del tenis en la final de la Copa Davis, que se disputará en Málaga del 19 al 24 de noviembre, en lo que será su último torneo profesional.

La noticia de su retiro causó gran impacto en el mundo del deporte, y figuras como Roger Federer, Novak Djokovic y Cristiano Ronaldo se sumaron a las muestras de admiración y agradecimiento hacia el tenista español.

Entre las múltiples reacciones que ha generado la noticia, destaca la del empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, quien utilizó su cuenta de X para dedicar unas palabras de reconocimiento a Nadal.

¿Qué dijo Ricardo Salinas Pliego sobre Rafael Nadal?

Salinas Pliego elogió la tenacidad y el espíritu de lucha del tenista, resaltando su capacidad para alcanzar el éxito a través del trabajo y la perseverancia.

"Todo tiene un principio y un final y cuando grandes personajes del deporte mundial nos dicen adiós, siempre hay mucho que aprenderles sobre su esfuerzo, logros y hasta en las derrotas que han sufrido, el éxito y la grandeza se construyen con trabajo y tenacidad… TODOS LOS DÍAS!!!, escribió Salinas Pliego.