El empate de la Selección Mexicana a dos goles contra el Valencia ha generado un sinfín de criticas por parte de los medios de televisión, uno de los comentarios más fuertes fue el de Rubén Rodríguez de Fox Sports, quien dijo que México no encuentra la brújula, además de que la Selección no merece un técnico tan ratonero, lo cual hizo desatar la intervención de Miguel Herrera.

¿Qué dijo Miguel Herrera de Javier Aguirre?

Rubén le preguntó al Piojo Herrera qué es lo que necesita la Selección Mexicana y en especial si Javier Aguirre conoce a los jugadores que ha llamado; “Miguel tu fuiste técnico, eres entrenador, ¿Qué le falta a México? o ¿Javier no conoce a los jugadores?”.

A lo cual el Piojo le respondió; “Javier conoce a los jugadores, es obvio que no despega los ojos del futbol mexicano, pero por su puesto que le falta más entrenamientos, este equipo tiene capacidad para jugar mucho mejor, el equipo va jugar bien”.

Rubén cambió el tema para preguntarle a Miguel Herrera si alguno de los titulares de la FMF no ven los encuentros de futbol a lo cual Miguel Herrera respondió; “Faltaban 10 minutos de partido porque yo me salgo antes para hacer el enlace antes y veo salir al presidente de la Liga MX (Mikel Arriola) diez minutos atrasito de mí, no se quedan, es lo que pasa de repente, no se dan cuenta de que tienen que ver los partidos”.

Miguel pidió a la afición como a los periodistas deportivos no pedir la cabeza del entrenador cuando solo tiene cuatro partidos; “Tiene muy poco tiempo, esto va ser de tiempo, no lo van a cambiar por más que digamos, yo tuve una fecha FIFA y fui al mundial”, recalcó.

Miguel Herrera llegó en el 2012 para dirigir por primera vez al América. Foto: Imago7.

Por último, el ex técnico del América, dijo que hay que fortalecer a los jugadores que son titulares en la Liga MX, ya que también el exceso de extranjeros en nuestro futbol está cobrando factura.