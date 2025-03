Toño de Valdés es uno de los comentaristas que más tiempo tiene en Televisa. El experto en NFL, Grandes Ligas y fiel seguidor del Atlante ha sabido mantener su carrera alejada de los escándalos.

Sin embargo, los tiempos han cambiado mucho, por lo que pese a que señala que tiene buen tatuada a la televisora en su corazón, confesó si en algún momento ha pensado en cambiar de empresa, como lo hizo hace un año su compañero Pepe Segarra.

Lee también Enrique Burak recibe infinidad de críticas por llevar a su hijo a trabajar a Televisa

¿Toño de Valdés se va de Televisa?

En los últimos años, se ha vuelto muy común que las televisoras intercambian a su talento. Uno de los movimientos más sonados, sin duda es el de David Faitelson, quien dejó ESPN para irse a Televisa.

Otro de los que hizo mucho ruido fue la salida inesperada del Perro Bermúdez de TUDN, ya que por muchos años fue uno de los comentaristas baluarte de la empresa de Emilio Azcárraga Jean.

Pepe Segarra no se queda atrás, ya que desintegró a los ‘Tres Amigos’ de Televisa para irse a Fox Sports, ya que esa cadena sí tenía los derechos completos de las Grandes Ligas y podría narrar constantemente esos partidos.

Toño de Valdés lleva ya muchos años en Televisa junto a Enrique Burak. Foto: Especial

No obstante, parece que hay personajes que siempre serán fieles a sus respectivos trabajos y justamente da la impresión de que Toño de Valdés es uno de ellos, ya que siempre ha manifestado su deseo de retirarse en Televisa.

Sin embargo, en su visita al podcast de ‘Más Deporte’, el famoso comentarista decidió revelar si en alguna ocasión recibió ofertas para salir de la televisora y si estuvo tentado a aceptar.

“De entrada, te voy a ser muy sincero. Nunca me ha buscado nadie. Nunca. No tengo ni idea de por qué, pero no ha pasado. Ni de Azteca ni de Fox ni de ESPN. Una vez, hace muchos años, me hablaron de Univision. Yo sí tengo que reconocer que tengo tatuado el logo de Televisa", le respondió al Niño Águila.

Finalmente, Toño de Valdés aseguró que “sería muy difícil, muy complicado" dejar a Televisa en este momento de su vida, por lo que tiene contemplado acabar su carrera en TUDN.