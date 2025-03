David Faitelson sigue dolido con José Ramón Fernández por cómo lo despidió de ESPN

David Faitelson hace poco más de un año anunció su sorpresiva salida de ESPN. El siguiente paso que dio dejó helado a más de uno, ya que había decidido trabajar en Televisa, empresa a la que no se cansó de criticar a lo largo de su carrera.

Además, dicha decisión significaba una dura traición para su mentor, José Ramon Fernández quien fue el que le inculcó su odio hacia la televisora de Chapultepec 18 y también al América.

Lee también ¡Pepe Segarra regresó a Televisa! Ya se reencontró con Enrique Burak y Toño de Valdés

¿Cómo es la relación de Faitelson y Joserra?

David Faitelson se consolidó de manera rápida en Televisa, donde es uno de sus principales comentaristas. Sin embargo, parece que el peso de la traición a José Ramón Fernández le sigue calando hondo.

Durante una charla que tuvo con ‘La Perrada’, el comunicador de TUDN admitió que sigue dolido por la forma en la que Joserra lo despidió de ESPN. Sin embargo, dio a entender que todo se trató de terceras personas, quienes han estado influyendo de manera negativa en su contra con José Ramón.

“También está la gente que está a su alrededor, que no ha colaborado mucho, si te están diciendo cosas malas... Yo me fui muy triste por la manera en la cual me despidió en ESPN. Yo quería que fuera José Ramón y al final él sacó lo que tenía que sacar, me dijo: ‘Ya sabes cómo soy yo’, yo esperaba otro tipo de despedida, pero no ocurrió”, dijo.

🎙️“ME FUI MUY TRISTE DE LA MANERA EN QUE (JOSERRA), ME DESPIDIÓ DE ESPN”



Todos esperamos que pronto pueda suceder ese reencuentro profesional y de amistad 🤝@DavidFaitelson_ #SomosLaPerrada pic.twitter.com/WqP6aCIBPm — La Perrada (@somoslaperrada) March 18, 2025

Por otra parte, no pudo esconder su tristeza que una larga amistad se fue a la basura por una decisión laborar que tomó. Faitelson admitió que de momento no tiene ningún tipo de relación con José Ramón Fernández.

"Yo no tengo ningún problema, al señor lo quiero mucho, lo admiro, lo extraño… pero nuestra relación está completamente rota", finalizó.