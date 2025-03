Héctor Herrera está en el ocaso de su carrera, pero en el pasado fue uno de los futbolistas mexicanos más talentosos. Prueba de ello es que brilló en el Porto y Atlético de Madrid.

Ahora como jugador del Toluca, desea disfrutar sus últimos años en la Liga MX. De momento le ha costado mucho trabajo adaptarse, pero es un hecho que con su calidad de a poco será ese HH que llegó a ser un referente de las Selección Mexicana.

¿Por qué Héctor Herrera se operó la cara?

En 2018, Héctor Herrera sorprendió a propios y extraños, debido a que decidió someterse a una cirugía estética. El futbolista reveló que mucho tuvieron que ver las burlas por el tamaños de sus orejas.

“Ya estaba casado, que era lo más difícil de hacer; siempre bromeaba con que me iba a operar las orejas y la nariz. Mucha gente cree que me puse hasta dientes, pero son los míos, naturales, igual dicen que me puse barba, pero no. (Mis orejas) no me gustaban; me decían Dumbo”, dijo en charla con Adela Micha.

Por otra parte, señaló que fue su exesposa Shantal Mayo quien lo motivó a que se operara el rostro. Luego de varias charlas, por fin se animó a hacer un cambio radical en su apariencia.

Héctor Herrera aseguró que se siente cómodo con su nueva apariencia luego de las cirugías. Foto: Imago7

“Entre broma y broma, lo hablaba con Shantal y me dice, ‘¿por qué no te lo haces?’, pues luego. Fuimos a ver un doctor y si me convence, lo hago. Eran detallitos los que necesitaba para estar mejor. Me convenció y dije, ‘juego el Mundial (Rusia 2018) y regreso’. Fue en Colombia”, contó.

Finalmente, el HH aseguró que pese a que el principio siempre pensó en el qué dirán, ya cuando vio los resultados, se olvidó de todo y comenzó a disfrutar de los cambios que hizo en su cara.

“Cuando estaba ahí de regreso ya no quería, me daba miedo (…) también qué diría la gente, que al final habló, pero ya no me importa. Hoy estoy encantado con los resultados”, concluyó.