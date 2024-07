Ya está definida la Final del Copa América 2024. Luego de que la selección de Colombia despachara a Uruguay en la segunda Semifinal del torneo continental, quedó revelado qué equipo enfrentará a Argentina por el título del certamen; sin embargo, más allá de las acciones del partido, hubo un hecho que llamó la atención en las redes sociales, siendo el narrador deportivo de TV Azteca, Toño Rosique, el protagonista de la polémica.

La transmisión del partido entre charrúas y cafetaleros durante las Semifinales de la Copa América 2024 se convirtió en un punto álgido de críticas hacia el narrador de Azteca Deportes, cuya actuación provocó una oleada de comentarios negativos en redes sociales.

Aunque el encuentro prometía emoción y tensión, muchos aficionados se vieron frustrados por la manera en que Rosique llevó a cabo su labor detrás del micrófono.

Desde el inicio del partido, la audiencia comenzó a expresar su descontento en plataformas como X, convirtiendo el nombre de Rosique en tendencia por las fuertes críticas hacia su estilo narrativo.

En lugar de los comentaristas habituales como Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos, la audiencia se encontró con una dupla diferente: Rosique junto a Carlos Guerrero, una decisión que no fue bien recibida por muchos seguidores del futbol.

Los comentarios adversos hacia Rosique se centraron en su estilo para narrar las jugadas del partido, lo que llevó a comparaciones con su desempeño en programas como 'Exatlón'.

Las críticas apuntaban a la falta de conexión con el juego, señalando que su narración parecía fuera de lugar y desproporcionada para la competencia de la Conmebol.

¿Qué fue lo que opinaron los usuarios sobre la narración de Rosique?

En redes sociales, se compartieron numerosos mensajes que destacaban estas percepciones negativas:

"Rosique no es mal narrador, solo parece que estás viendo Exatlón", "¿Narrador? Este wey no narra, piensa que está en 'La Isla' y solo se la pasa gritando", "Es nefasto Rosique. Yo siempre miro los partidos de Azteca, pero cuando me quitan a Martinoli y Garcia para poner a este ca... y el forzado del Warrior, sí le cambio a TUDN", "Ya quiten a Rosique, quiero escuchar la narración del partido, no una hora de motivación espiritual", fueron algunos de los comentarios.