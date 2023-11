Tras la victoria de México frente a Honduras en tanda de penaltis, que le dio el pase directo a la Copa América, Javier ‘Chicharito’ Hernández publicó un polémico video en el que defendió a la Selección Mexicana de las críticas de sus propios aficionados.

Pero esto causó molestia en personas como el Tuca Ferretti, quien en pleno programa de Futbol Picante tundió al máximo goleador del conjunto tricolor y aseguró que no estaba en sus cinco sentidos.

Leer también McLaren anuncia a Pato O'Ward como piloto de reserva para la temporada 2024 de F1

"Me sorprende, no es la persona que trato, que conocí. La percepción que tengo de Javier Hernández. La verdad me decepciona por el ser humano que yo conocí".

En su video, el Chicharito criticó a las personas que celebran más una victoria de una selección que no es la suya y aseguró que se dejan llevar por las formas de los medios de comunicación.

“Gente mexicana le celebra más una derrota a una selección que no es la suya. El partido se gana 2-0, se viene de atrás con toda la presión encima. Se empata el global y se van a penales. Es de esa gente de la que hablo, que también influye en los sueños que tenemos para ver a México en alto. Es increíble. Me da pena y lástima esa gente mexicana que le festeja más a una selección que no es la suya”.

Leer también David Faitelson reveló que Zague no le dirige la palabra por burlarse de su video 'impresionanti'