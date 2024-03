Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, en su nueva faceta como analista de televisión, no ha dejado de ser la misma persona que no se guardaba ningún comentario. En el pasado ya ha regalado varias joyas que no tardaron el convertirse en tendencia en redes sociales.

Y es que pese a que está alejado de los banquillos, el polémico entrenador sigue casado con su sistema y parece que las nuevas implementaciones en el futbol no son de su agrado, motivo por el cual tuvo una pelea con Mauricio Ymay.

¿Por qué Tuca Ferretti se peleó con Mauricio Ymay?

Durante un reporte sobre Chivas en Futbol Picante, se reveló que Cade Cowell está asistiendo a una clínica para afinar detalles en su físico, situación que en cuanto la escuchó el Tuca comenzó a mover la cabeza para manifestar su desaprobación.

Después, fue irónico con el hecho de que lo que necesita Cowell es entrenar más con el balón para mejorar su técnica: “Hay una cosita que se llama balón…”

Mauricio Ymay trató de defender al jugador del Guadalajara, señalándole que se viven otros tiempos, por lo que el balón ya no es suficiente, debido a que el aspecto físico y mental es importante para un jugador.

Fue entonces que comenzó una pelea de gritos entre ambos comentaristas, siendo Ferretti quien se quedó con la palabra: “En vez de ir a un gimnasio en la tarde agarro un balón otra vez”.

💥"Hay una cosita que se llama balón"



💥 "El futbol ha evolucionado"



Se prendió la mesa con el debate entre Ymay y Tuca pic.twitter.com/KUE5zMMgLO — Futbol Picante (@futpicante) March 26, 2024

¿Cuántos goles suma Cowell en Chivas?

En los diez partidos del Clausura 2024 que registra, Cade Cowell se ha hecho presente en el marcador en una ocasión, ante Pumas en la Jornada 8. En la Concacaf Champions Cup pudo hacer tres tantos: dos al Forge y uno al América.