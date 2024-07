En el futbol de Burkina Faso, en África, registró un hecho sin precedentes que se ha vuelto rápídamente en un tema viral a través de las redes sociales.

Lee también Tanya Burak denunció que venden en redes sociales su contenido íntimo y exhibió a los culpables

El equipo femenil AS Draffa disputaba un partido, el cual iba perdiendo por un marcador de 5-0; sin embargo, lo abultado en el score no fue tan sorprendente como cuando se dio a conocer que el partido se suspendiera tras haber transcurrido los primeros 45 minutos.

¿Cuál fue el motivo de que el juego de cancelara?

El equipo AS Draffa se vio obligado a abandonar el cotejo partido debido a un 'ataque' masivo de diarrea que afectó a sus jugadoras.

Este incidente, que podría parecer salido de una comedia, dejó una imagen que pocos habían presenciado en el ámbito deportivo.

Antes de irse al descanso, el AS Draffa no solo se encontraba en desventaja de 5-0, sino que además las jugadoras comenzaron a experimentar graves problemas estomacales.

INSÓLITO 💩



Las jugadoras del As Draffa de Burkina Faso tuvieron que abandonar un partido por un ataque colectivo de diarrea.pic.twitter.com/7vSSJbSpnF — Quinto Partido (@quintopartidoof) July 23, 2024

La situación se volvió tan crítica, que el árbitro central tuvo que detener el partido mientras algunas de las jugadoras eran asistidas por el personal médico y trasladadas de urgencia al vestidor.

¿Qué fue lo que provocó la diarrea en las jugadoras?

De acuerdo a los reportes médico posteriores al bochornoso momento, el inconveniente se atribuyó a una comida inusual consumida por el equipo antes del partido.

El almuerzo previo al encuentro incluyó una salsa de maní que, aunque común en algunas regiones, parece haber causado estragos en los estómagos de las jugadoras. La combinación inusual y posiblemente la falta de habituación a este tipo de alimento resultaron en una serie de problemas gastrointestinales que forzaron al equipo a abandonar el campo de juego.

Este episodio no solo sorprendió a los aficionados, sino también a las jugadoras rivales, quienes no pudieron evitar reír mientras las integrantes del AS Draffa quedaban tendidas en el césped y eran cargadas con rumbo a los vestidores.