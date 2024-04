¿Luis Roberto Alves 'Zague' tiene problemas de violencia y autocontrol? Esto lo ha asegurado un periodista luego de una discusión que tuvo el analista de TV Azteca con Fernando Cevallos, de Fox Sports, en Twitter, donde el exfutbolista insultó defendiendo al América.

Zague respondió a un tweet de Cevallos que decía "El América derrota al Puebla (2-1) con un gol que viene de un pase con la mano de Dilrosun y otro que se metió después de haberse cumplido los minutos del tiempo agregado en la primera mitad", y le dijo contundentemente: "Güey… déjate de hacer a la mamada !! José Ramón solamente hay uno!! Sé más original… quieres ser “famosito” solamente criticando al América. Mejor dedícate a otra cosa !! Por cierto así te gusta mi español??"".

¿Qué dijo Alejandro Gómez de que Zague intentó goleparlo?

Ante esto, Alejandro Gómez, periodista del Diario Récord, externó que en una ocasión Zague intentó golpearlo, revelando que lo amedrentó junto a su hermano, y aseguró que el exfutbolista tiene problemas de autocontrol.

"De lo de Fer Cevallos, yo sí lo defendí porque Martinoli dijo exactamente lo mismo y no vi que Zague lo golpeara. Un día estaba yo en Madrid, con la gente de AS, había un Mundial de Clubes y América con La Volpe metido atrás, perdió 2-0, y dijo: 'Estoy orgulloso del americanismo, así se le juega a un grande' yo le dije: ¿Qué partido viste? Se me fue con todo, yo dije 'ponte así en ESPN, cuando te humilla José Ramón, ahí te quedas calladito'. Fue con su hermano a buscarme, que los dos miden como dos metros. De verdad tiene bronca Luis Roberto para el autocontrol", expresó Alejandro Gómez.