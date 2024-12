La eliminación que recibió Pumas en los Cuartos de Final de la Liga MX frente a los Rayados de Monterrey fue muy dura, incluso las criticas para la plantilla de los universitarios fueron constantes, una de esas críticas fue para Cesar Chino Huerta de parte de Luis Roberto Alves Zague.

¿Qué dijo Luis Roberto Alves Zague del Chino Huerta?

Zague comentarista de Azteca Deportes, lanzó su critica contra el jugador de los Pumas y que es considerado como uno de los elementos más importantes del cuadro universitario.

Para el especialista, al Chino Huerta tiene que aparecer en los momentos importantes, en caso de no hacerlo seguirá siendo un jugador que no ha podido dar el salto de calidad.

“La gente recae mucho en lo que hace o no César Huerta, y en los goles o no que pueda tener Memo Martínez. Otra vez demuestra que, si tiene ganas y voluntad, pero en los momentos importantes es donde tiene que levantar la mano y demostrar por qué es ídolo de la afición de Pumas”, expresó.

Otra de las criticas de Zague fue a Gustavo Lema quien se equivocó en su planteamiento; “Pumas salía como favorito por cerrar en casa la eliminatoria y no terminó por dar el ancho. Me da la impresión de que hay un desgaste con el cuerpo técnico. Para mi el árbitro decide bien, para mi no son los penales, son jugadas futboleras y no deberían depender de ellas”.