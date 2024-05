La NFL tiene una rica historia que no solo se centra en su parte deportiva. La vida de muchos jugadores ha pasado a ser tema de debate y admiración en muchas ocasiones, por lo que este histórico deporte de Estados Unidos ofrece mucho más que adrenalina a los aficionados.

Antonio Brown. Fuente: Twitter @CtespnN

Al respecto, hoy te contaremos sobre un jugador que supo triunfar en la NFL, siendo una de las máximas figuras de los Steelers pero su presente está muy lejos de aquellos momentos de gloria. Se trata de Antonio Brown, quien tiene una dura e increíble historia que hoy lo tiene en banca rota.

Antonio Brown y una dura historia

El jugador de fútbol americano Antonio Brown tiene 35 años de edad y una historia de vida muy particular. Fue un exreceptor estrella en la NFL, que supo destacarse con los Pittsburgh Steelers y los Tampa Bay Buccaneers, aunque ahora su presente dista mucho de aquella figura imponente que conocimos.

El jugador se declaró en banca rota luego de que se confirmara que debe cerca de 3 millones de dólares a ocho acreedores diferentes. El dinero que adeuda Antonio Brown incluye una sentencia de la Justicia que lo intimó a pagarle 1,2 millones de dólares a un conductor de un camión de mudanzas por haberlo agredido. En medio recibió una denuncia por agresión sexual contra quien era su entrenadora y por la que se lo condenó a pagar 2,7 millones de dólares, algo a lo que el exreceptor se reusó a pagar.

Pero la lista no termina allí, Antonio Brown le quedó debiendo dinero a varias empresas que le ofrecieron sus servicios, entre ellas KBC Marketing, una compañía de marketing a la que el jugador le adeudaba más de 2 millones de dólares. Por otro lado, en el año 2023 se convirtió en dueño del 47,5% del equipo Albany Empire, pero el club fue expulsado de la National Arena League ya que Brown no saldó una multa de 1.000 dólares. Además, no cumplió con el pago al personal ni los entrenadores del club.

Antonio Brown siempre se destacó dentro del campo de juego y supo alzarse con un anillo de campeón en 2021 junto a los Tampa Bay Buccaneers. Los datos que se conocieron indican que logró ganar más de 88 millones de dólares siendo jugador pero su situación actual, según él mismo ha declarado, lo tiene con activos que rondan los 50.000 dólares. El ex NFL está en banca rota y su nombre está grabado en una parte de la historia que nada tiene que ver con el deporte ni la gloria.