Parece que la NFL seguirá siendo noticia hasta comenzar la nueva temporada pero por temas totalmente ajenos a lo deportivo. Es que tras el Draft 2024 las franquicias intentan darle forma a sus esquemas de juego con las flamantes incorporaciones pero algunas polémicas se encargan de ocuparles tiempo valioso.

Isaiah Buggs. Fuente: Instagram @isaiahbuggs.affiliation

Desde hace un par de semanas distintos jugadores de la NFL se han convertido en noticia por hechos que los involucra en problemas legales, expresiones que generaron debate o acusaciones muy fuertes. Y esta semana ha sido Isaiah Buggs el jugador que quedó en el foco de la tormenta por una acusación muy dura.

Leer más: Lego recrea con 400 mil piezas el histórico McLaren de Ayrton Senna

Isaiah Buggs en la mira

El ala defensiva de los Kansas City Chiefs, Isaiah Buggs, tuvo que comparecer ante el condado de Tuscaloosa, Alabama, luego de haber sido recibido una dura acusación por maltrato animal. Según la denuncia que recayó sobre el jugador, el pasado 28 de marzo agentes de control animal llegaron hasta su casa y encontraron en estado de abandono a dos perros.

Isaiah Buggs. Fuente: Instagram @isaiahbuggs.affiliation

Se trataba de un pitbull y un rottweiler que estaban sin comida y tampoco agua. Uno de los animales tuvo que ser sacrificado mientras que el otro fue enviado a un refugio para su recuperación y su posterior puesta en adopción. Por esto es que el jugador fue acusado por crueldad animal.

Leer más: De triunfar en la NFL a la bancarrota: la dura historia de Antonio Brown

Este jueves, el jugador de los Kansas City Chiefs se presentó ante la Justicia y, para no quedar arrestado, pagó una fianza de 600 dólares. El agente de Isaiah Buggs, Trey Robinson, se expresó mediante un comunicado en el que señala que el deportista “niega vehementemente” las acusaciones en su contra. Además, afirma que los animales no le pertenecían y que todo es parte de una “campaña subversiva” que tiene como fin cerrar un salón de narguiles que le pertenece. Desde la franquicia que incorporó a Buggs en enero no se han expresado al respecto.