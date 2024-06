María José Alcalá, presidenta del Cómite Olímpico Mexicano, contó que ya se estableció el presupuesto para la delegación mexicana que competirá en los Juegos Olímpicos de París 2024 y reveló una polémica postura por parte de Conade.

La exclavadista declaró que en algún momento de la negociación el organismo que rige Ana Guevara "no quería incluir a algunos deportes" dentro del presupuesto, situación que rechazaron, "dijimos que esto es todo México, es una delegación y no la puedes partir".

Por lo que determinaron que el COM y Conade se divirán los gastos 50-50.

"Aproximadamente 30 o 32 millones de pesos es lo que debemos pagar, se acordó que cada quien iba a pagar la mitad de la delegación", explicó Alcalá.

Es decir, que el total del presupuesto para la justa veraniega supera los 60 millones de pesos, cantidad que de acuerdo con María José Alcalá, podía cubrir el COM por los 14 acuerdos comerciales que logró en el último año.

"Hemos tenido apoyo de grandes marcas, tenemos todos los recursos para no invitar a nuestra contraparte, pero creemos que esto es una suma de esfuerzos para apoyar a todos los atletas", mencionó la presidenta.

Respecto a que Ana Guevara, directora de Conade, tiene un pronóstico de que México "puede superar el histórico de medallas (9)" en París 2024", Alcalá prefirió no comprometerse.

"No voy a dar un número de medallas hasta que esté completa la delegación y no estoy para meterle presión a los atletas, ellos son los que deben pedir cuentas a nosotros decir 'qué me diste para poder exigirme'", opinó María José.

