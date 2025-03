La esposa de Daniel Suárez, Julia Piquet, le mostraba nerviosa el video de su choque en el Circuito de las Américas, mientras sus ingenieros revisaban el auto. Era evidente que ni el consuelo de su pareja podía tranquilizar al piloto mexicano.

Lee también Daniel Suárez abandonó la carrera de Nascar Cup Series, en Austin, tras sufrir fuerte accidente

Luego de que fue llevado a la enfermería para revisarlo que no tuviera alguna lesión tras su incidente en la vuelta 51 en Austin, Texas, el regiomontano enfrentó a los medios de comunicación y, pese a que trató de mostrarse fuerte en todo momento, no podía esconder su enojo y frustración.

Así llevaron a Daniel Suárez a la enfermería luego del accidente que sufrió en la vuelta 51 del Circuito de las Americas 🚑 pic.twitter.com/wFkx3wTriH — De10Sports (@De10Sports) March 3, 2025

¿Cuál fue la reacción de Daniel Suárez tras abandonar su carrera en el Circuito de las Américas?

“No es fácil, ahorita definitivamente estoy un poco agüitado, pero no hay mucho que pueda hacer, más que aprender y mejorar para la próxima. Físicamente estoy bien, solo emocionalmente degastado”, comentó a El Universal.

La actuación del único mexicano en la Nascar Cup Series había resultado excepcional hasta el altercado con Connor Zilisch, donde únicamente un error como el que cometió le quitaría la posibilidad de terminar, por lo menos, en el Top 5.

“Se me escapó la posibilidad de llegar entre los primeros cinco lugares, pero ya está en el pasado y no hay nada que se pueda hacerme. Me gustaría decir que fue un error muy grande, pero fue muy pequeño, tal vez medio metro más a la izquierda y el carro no hubiera trompeado”, dijo.

Daniel Suárez no pude esconder su frustración luego de que tuvo que abandonar la carrera en el Circuito de las Americas en Austin, Texas pic.twitter.com/29YqEBazaQ — De10Sports (@De10Sports) March 2, 2025

Finalmente, Daniel Suárez explicó cómo fue que en una curva un mal cálculo provoco que el auto pegara con el suelo y posteriormente impactara con uno de sus coequipoero, lo que esfumó sus posibilidades de sumar puntos.

“Estoy un poco triste, obviamente esperaba un poco más. Cuando estaba en la curva con llantas bajas, es muy fácil pegarle a la salchicha naranja y desafortunadamente le pegué de más y mi coequipero estaba en esa posición y me pegué, no queda más que poner la cabeza en alto”, concluyó el piloto de Trackhouse Racing Team.