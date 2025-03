No había un solo individuo sentado en las butacas del Estadio Alfredo Harp Helú para presenciar el cierre del encuentro ante Sultanes de Monterrey. Acompañada por un estadio entero gritando “Let’s go Megan”, la estadounidense Megan Faraimo consiguió, con una rola al cuadro, el último out de la Serie de la Reina 2025 que tiene como vencedor a los Diablos Rojos del México Femenil, ante el júbilo de su afición.

La ansiada corona al fin está en manos de la novena escarlata que se impuso 5-0 a la escuadra regiomontana para hacerse con su primer campeonato de la Liga Mexicana de Softbol (LMS).

Con la estadounidense Jazmyn Jackson como protagonista, Las Pingas impusieron su condición de local en la Ciudad de México. Jackson conectó par de cuadrangulares y un sencillo que produjeron un total cuatro carreras y así culminar la barrida en la serie final del circuito mexicano de softbol profesional. La jardinera fue nombrada la Jugadora Más Valiosa de la Serie de la Reina 2025.

La artillería escarlata fue respalda por un pitcheo impecable por parte de su abridora Yilián Tornes que colgó el cero en cinco entradas de labor, con siete ponches en su cuenta. La manager venezolana, Denisse Fuenmayor, envió entonces a su lanzadora estelar, Megan Faraimo, para cerrar el telón con dos innings de trabajo en donde mantuvo el cero para las escarlatas.

Lee también George Foreman y “The Rumble in the Jungle”; del histórico día en el que Muhammad Alí lo derrotó

¡Todo listo en el AHH! 🏟️#VIDEO 📹 | Se entonó el Himno Nacional Mexicano 🇲🇽 previo al Juego 3 de la Serie de la Reina.



👉 https://t.co/pRyWMcnEh3 pic.twitter.com/qvV1bfOqDw — De10Sports (@De10Sports) March 22, 2025

Un Estadio Alfredo Harp Helú abarrotado para el softbol

La noche de este viernes 21 de marzo quedará marcada como aquella de su primera victoria en la Liga Mexicana de Softbol (LMS). Fueron 12 mil 424 asistentes los que se dieron cita en el Estadio Alfredo Harp Helú para presenciar historia en el diamante.

La afición escarlata se rindió a su equipo con el tradicional “Cielito Lindo” que entonaron en un momento de júbilo para el público capitalino que por fin tiene equipo campeón en la LMS.