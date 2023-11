Michael Phelps es una de las leyendas más grandes en la historia de los Juegos Olímpicos. 28 medallas lo consolidan como el deportista con más preseas en la historia del olimpismo, mismas que ganó en las ediciones de Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016. En su historia como olímpico se colgó 23 oros, tres platas y únicamente dos bronces.

Sin embargo, no todo ha sido 'miel sobre hojuelas' en la vida de la leyenda olímpica, ya que vivió episodios duros de depresión donde incluso perdió las ganas de todo, hasta de seguir existiendo.

Lee también México asegura 16 plazas olímpicas en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023

¿Qué dijo Michael Phelps sobre sus pensamientos de suicidio?

En el World Business Forum, evento de conferencias sobre marketing y negocios celebrado en Madrid, Phelps expresó sus problemas de depresión y su actualidad, donde busca ayudar a la gente a salir de sus problemas de salud mental.

"Ese año (2004) ya tuve una depresión estacional. Después, en 2014, tuve la segunda depresión. No quería estar vivo. No comía, no bebía, me fui a un centro de recuperación. Estaba luchando por mi vida más de lo que la gente podía imaginar... Yo también pensé en suicidarme y quiero ayudar a esta gente. Hay luz al final del túnel. Creo que voy a ser recordado por mi postcarrera por las medallas, que son increíbles, pero no son lo que soy", expresó Phelps.

Por último, Phelps añadió un mensaje motivador, asegurando que "En el mundo del deporte hay mucha gente que dudaba de todo. La gente pensaba que ganar una medalla de oro era imposible y yo gané 28".