Los jugadores del Fenerbahçe abandonaron el césped en el tercer minuto de la Supercopa de Turquía contra el Galatasaray, este domingo 7 de abril, como medida de protesta por lo que el club considera injusticias en su contra.

El club había iniciado su gesto de protesta alineando a once jugadores de su equipo Sub 19 y no del primer equipo en el inicio del choque. El Galatasaray marcó en el primer minuto y poco después los jóvenes del Fenerbahçe abandonaron el campo, lo que provocó que el árbitro decretara una interrupción definitiva.

"Es hora de poner las cosas en su sitio en el fútbol turco", había declarado el presidente del Fenerbahçe, Ali Koç, en una conferencia de prensa organizada antes del partido en Sanliurfa.

Así fue toda la secuencia. Icardi marcó a los 50 SEGUNDOS y Fenerbahçe se retiró de la cancha. pic.twitter.com/lZEeUaialT — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 7, 2024

¿Por qué protestó el equipo Fenerbahçe?

Afirmando que numerosas Ligas se le han "escapado" al Fenerbahçe de manera dudosa, Koç denunció la existencia de "una red oculta en el futbol turco que, desde hace años, decide el desarrollo del campeonato con la intermediación de los árbitros".

El Fenerbahçe había exigido que un árbitro extranjero dirigiera la Supercopa y había solicitado igualmente su aplazamiento para preparar mejor el duelo del jueves en la Ida de los Cuartos de Final de la Conference League contra el Olympiakos griego.

La Federación Turca de Futbol (TFF), además, sancionó el pasado miércoles a dos jugadores del Fenerbahçe tras los actos de violencia ocurridos al finalizar el encuentro liguero disputado en Trebisonda, por repeler las agresiones de un grupo de aficionados del Tranzonspor que invadió el terreno de juego.

El Galatasaray presentó por su parte a su primer equipo en el partido de este domingo.

El duelo estaba programado inicialmente para el pasado 29 de diciembre en Riad, pero fue aplazado en el último momento luego de que las autoridades sauditas rechazaran que los futbolistas lucieran en sus camisetas mensajes políticos.

Ambos equipos, que luchan por el título liguero a falta de siete partidos para el final, habían acordado entonces realizar el calentamiento con camisetas con la imagen de Mustafá Kemal Atatürk, el fundador de la Turquía moderna, para celebrar el centenario de la República Turca.