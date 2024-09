La lucha libre mexicana ha sido siempre un espectáculo cargado de emociones intensas tanto dentro como fuera del ring. En esta ocasión, La Hiedra se ha convertido en el centro de la polémica luego de que un video, compartido a través de redes sociales, mostrara un altercado entre ella y un aficionado en plena función.

Un primer video que circula en Facebook, fue compartido por la página 'La realidad de la Lucha Libre' y muestra a 'La Reina del Escándalo' reaccionando de manera violenta hacia un aficionado.

Aunque la grabación tiene una duración de apenas algunos segundos, el momento clave es claro cuando la hija de Sangre Chicana desata su furia en contra de un espectador que, según el contexto proporcionado en el clip, habría acosado a la luchadora.

¿Cómo sucedió el incidente entre La Hiedra y el fanático?

La secuencia inicia con La Hiedra ubicada en la ceja del ring, posicionada cerca de uno de los esquineros mientras observa cómo otras luchadoras intercambian golpes entre las butacas.

La Hiedra se ubicaba en la ceja del ring, a un costado de uno de los esquineros antes del incidente. FOTO: Captura

De repente, algo la alteró. Aunque el motivo no es del todo claro, todo parece indicar que algún tipo de comentario o acción proveniente del público, y más específicamente de un aficionado ubicado a pocos metros de ella, desata la furia de la luchadora.

Sin titubear, La Hiedra respondió con una patada directa a la espalda del aficionado, quien, entre risas, regresa a su lugar. Sin embargo, la situación no terminó ahí.

La luchadora, visiblemente molesta, decide bajar del ring para enfrentar al espectador. Tras un breve intercambio de palabras, la luchadora le propina un par de golpes o cachetadas al fanático.

La Hiedra suelta un par de golpes al rostro del aficionado. FOTO: Captura

Una mujer le hizo frente a La Hiedra

Lo que siguió fue un momento de tensión entre La Hiedra y una mujer que aparentemente acompañaba al aficionado.

Esta mujer confrontó a la luchadora, pero La Hiedra sólo se limitó a sujetarle las manos, mientras que miembros de seguridad y el propio aficionado se interponían para evitar que la situación escalara aún más.

¿Acoso o agresión?

Aunque el video no proporciona una vista clara de la agresión que habría detonado la reacción de La Hiedra, el clip contiene la frase "La Hiedra sufre acoso", lo que ha llevado a muchos fanáticos a especular que la luchadora pudo haber sido víctima de comentarios inapropiados o gestos ofensivos por parte del aficionado.

En redes sociales, algunos usuarios justificaron la reacción de La Hiedra argumentando que nadie debería soportar ningún tipo de acoso.

"A mi me daría más vergüenza, ver que mi pareja va a toquetear y/o gritarle algo a la luchadora. Y todavía querer ponerme al tu por tu con ella. Me levanto y me voy de la arena, que vergüenza", "Deben detenerlo por acoso y cárcel", "Esos machos que se hacen presentes en las funciones se les debe sacar al momento de que tienen cualquier contacto físico con los y las luchadoras", "No le Hizo nada! Le estaba tomando unas fotos o video", fueron algunos comentarios de los usuarios en la grabación.

Hasta el momento, La Hiedra no ha emitido algún comunicado oficial sobre el incidente, ni se ha identificado al presunto agresor hacia la luchadora, lo que podría despejar los motivos del altercado.