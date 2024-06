En el reciente episodio del podcast 'Luchando por tus sueños', el exluchador Latin Lover y el legendario exboxeador Julio César Chávez sostuvieron una conversación franca que giró en torno a temas controversiales dentro del mundo de la lucha libre y el boxeo. Uno de los momentos más comentados fue cuando el exgladiador insinuó la posible participación de luchadores prominentes en el consumo de sustancias tóxicas durante su carrera.

Latin Lover hizo referencia a la triste realidad que observó durante sus años en el cuadrilátero, mencionando que muchos de sus colegas enfrentaban problemas con las drogas. En un momento impactante de la charla, Latin mencionó al "ídolo de los niños" que él mismo había visto consumir estas sustancias.

Entre los luchadores mexicanos, Atlantis ha sido venerado como el "ídolo de los niños" debido a su estilo carismático y su conexión especial con el público joven. Esta designación hizo que muchos suscriptores del podcast se preguntaran si Latin Lover estaba implicando al 'Rey de la Atlántida' específicamente, o si se refería a otro luchador que también tenía un impacto significativo en el público infantil.

"También vi drogas. Yo no soy un ca... santito que diga: 'ay, no, nunca vi'; no, yo los veía a varios compañeros y estrellas compadre. Así como tú fuiste un grande del boxeo y que también llegaste a caer ahí, yo también conocí a estrellas que decía: 'hay ca..., es el "Ídolos de los Niños" este ca... y le anda jalando'; ojalá que los papás de los niños no se den cuenta que hace eso, porque dejan de llevarlos a las arenas", comentó Latin Lover en un fragmento de su podcast.

Las palabras de Latin Lover también resonaron por su contraste con la imagen pública que a menudo proyectan las estrellas del deporte, especialmente aquellas que son consideradas modelos a seguir para los niños y jóvenes, como el caso de Atlantis, quien a lo largo de su trayectoria ha presumido de llevar una carrera impecable, lejos de los vicios y de las lesiones.

No es la pimera vez que Latin Lover carga en contra de Atlantis

Cabe señalar que hace ya varios meses, Latin Lover fue invitado al podcast que conduce Ian Richard Hodgkinson, mejor conocido en la industria de la lucha libre como el Vampiro, donde recordaron sus inicios juntos y las anécdotas que pocos conocían. Ahí, el luchador regiomontano sorprendió con una declaración que involucra al 'Ídolo de los Niños', ya que al parecer siempre trató de opacarlo en el ring y cuando supo cuánto ganaba Latin Lover, no renegó en reclamarle a los empresarios del CMLL.

“Cuando estoy en el CMLL y el señor Elizondo ya me quería hacer estrella, hubo un luchador que no quería hacerse a un lado para yo poderme lucir, solo quería ser él. A los meses fue y le dijo a Elizondo que porque ganaba más yo qué él y éste le dijo que cuando el hiciera lo que yo y metiera la gente que yo metía en la Arena, le iba a pagar lo mismo, ese luchador fue Atlantis", señaló en aquella ocasión.