Latin Lover se convirtió en un parteaguas en la lucha libre mexicana, ya que no sólo se dedicó a incursionar en el deporte de los costalazos. Su visión lo llevó a ver más allá del encordado, por lo que supo aprovechar cada una de las oportunidades que le llegaron.

Víctor Manuel Reséndez Ruiz, nombre real del luchador, ha aparecido en realities shows, ha sido conductor e incluso tuvo una breve aparición como actor en la galardonada película de Alfonso Cuarón, misma que fue nominada al Oscar.

¿Qué dijo Latin Lover de Atlantis?

Latin Lover fue invitado al podcast que conduce Ian Richard Hodgkinson, mejor conocido en la industria de la lucha libre como el Vampiro, donde recordaron sus inicios juntos y las anécdotas que pocos conocían.

No obstante, el luchador regio sorprendió con una declaración que involucra a Atlantis, el llamado ‘ídolo de los niños’, ya que al parecer siempre trató de opacarlo en el ring y cuando supo cuánto ganaba Latin Lover, no renegó en reclamarle a los empresarios del CMLL.

“Cuando estoy en el CMLL y el señor Elizondo ya me quería hacer estrella, hubo un luchador que no quería hacerse a un lado para yo poderme lucir, solo quería ser él. A los meses fue y le dijo a Elizondo que porque ganaba más yo qué él y éste le dijo que cuando el hiciera lo que yo y metiera la gente que yo metía en la Arena, le iba a pagar lo mismo, ese luchador fue Atlantis", señaló.

Latin Lover confiesa abuso. pic.twitter.com/Ma48RaBGeh — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) December 7, 2023

¿También Konnan?

Además, reveló que no nunca tuvo una buena relación con Konnan, quien en sus inicios le hacía bullying, por lo que incluso llegaron a los golpes en el camerino, ya que el cubano pensaba que lo quería imitar.

"Si hubo una persona que quiso meterme el pie y truncar mi carrera como luchador, fue Carlos Santiago Espada ‘Konnan’, era muy envidioso. Una vez en camerinos me aventó y llorando me encerré con él y me le fui a los golpes, él quería que parará y me dijo que agarrara la onda, qué estaba enojado, porque no quería que nadie fuera como él, que era el único fuerte en la lucha libre. El creía que yo quería imitarlo, pero nunca quise ser como él", finalizó.