Pese a que pintaba para ser una serie muy pareja por lo mostrado en Cuartos de Final, sobre todo por los Pumas, la realidad fue muy distinta, ya que Tigres se plantó muy bien en el Estadio Olímpico y sacó ventaja de un gol en la Semifinal de Ida.

Y mucho tuvo que ver la expulsión de Santiago Trigos y el error de Julio González en el gol de Jesús Angulo, ya que los auriazules ya no pudieron levantarse anímicamente, por lo que apelarán al milagro en el juego de Vuelta en el Universitario.

¿Le robaron un tiro libre a Pumas?

Los aficionados de Pumas se quedaron con un sabor amargo en el encuentro ante Tigres, debido a que ninguna de sus figuras, en especial César Hurta, pudo generar jugadas claras de gol para su escuadra.

No obstante, la molestia de los seguidores universitarios fue mayor, ya que en los minutos finales no les otorgaron una jugada que pudo haber cambiado el rumbo del partido, ya que mientras Gustavo del Prete presionaba a Rafael Carioca, éste le pasó el balón a Nahuel Guzmán, quien lo levantó y tomó con las manos, por lo que los jugadores y banca pedían tiro libre indirecto dentro del área, mismo que no se los dieron.

Tiro libre indirecto vs Tigres min 84 no sancionado !!! pic.twitter.com/jAjPBS9FYm — E. Brizio Carter (@lalobrizio) December 8, 2023

¿Qué dice el reglamento?

Eduardo Brizio, quien fuera árbitro en la Liga MX, usó sus redes sociales para asegurar que dicha jugada era un claro tiro libre indirecto. Además, la regla es clara al señalar que ningún jugador le puede pasar el balón de manera deliberada con el pie a su portero para que éste lo tome con las manos.

“Se impide que un jugador pase deliberadamente con el pie la pelota a su guardameta, y este la tome con las manos. El jugador puede, sin embargo, pasarla con la rodilla, la cabeza, o cualquier otra parte del cuerpo (excepto brazos).

“La excepción es que si, un jugador controla la pelota con el pie, y la eleva para pasarla con otra parte del cuerpo al portero, cometerá conducta antideportiva (ya que burla el espíritu de la regla), y será sancionado con tiro libre indirecto desde donde cede el balón con la cabeza y amonestación, sin importar si el portero termina por tocar la pelota con las manos. Un portero tampoco podrá tomar la pelota si viene directamente de un saque de banda, saque de esquina o tiro libre de sus compañeros”, dicta la regla.