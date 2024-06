El Guadalajara está de luto. Mediante redes sociales se supo que un exjugador del Rebaño Sagrado perdió la vida, aunque de momento se conocen pocos detalles de cómo fue que sucedió.

Mediante una publicación en X (antes Twitter), Pedro Antonio Flores, comentarista de TUDN, dio la lamentable noticia de que a los 51 años, Mario Bueno había fallecido en días recientes.

¿Quién fue Mario Bueno?

Mario Bueno debutó con Tigres y debido a sus condiciones, despertó el interés de las Chivas, equipo que no dudó en ficharlo. Posteriormente pasó por Atlante, Querétaro y Zacatepec, para retirarse en 2003.

Desde que se alejó de las canchas no se supo mucho del mediocampista. No fue hasta 2018 que su nombre volvió a sonar en los medios de comunicación, aunque no de manera positiva.

Bueno fue arrestado en Condado de Kleberg, al sur de Texas, con 267 mil 404 dólares, por lo que fue recluido e investigado por tráfico de drogas. Tiempo, después de nuevo se supo poco de él.

Trascendió que la causa de la muerte se debió complicaciones médicas producidas por el exceso en el consumo de medicamentos antidepresivos.