Las WTA Finals Cancún 2023 recibieron a Martina Navratilova y Chris Evert, dos leyendas del deporte blanco, quienes consideran excesivas las quejas de las tenistas sobre las condiciones de la cancha del torneo.

"Todo el mundo está en el mismo barco (situación) no tengo paciencia para ese problema, si la cancha no es buena para jugar porque tiene hoyos entonces sí quéjate, pero la cancha me parece bastante buena, nosotras hubiéramos estado felices de jugar en una cancha así", comentó la nacida en Checoslovaquia y agregó que "las jugadoras deberían estar más involucradas como lo solíamos estar para poner atención en la determinación de sedes y saber las condiciones de la misma".

La histórica estadounidense también considera que debe existir mayor comunicación entre las jugadoras y la WTA para que se solucionen este tipo de hechos "quizá deben juntarse un poco más a menudo para planificar todo el año".

Navratilova y Evert fueron protagonistas de una gran rivalidad dentro del circuito femenil, en total se enfrentaron 80 veces y 60 fueron en finales, así que desde su perspectiva este "choque deportivo" le beneficia al tenis, por lo que esperan ver pronto una nueva rivalidad con las tenistas top del momento.

"Ella (Martina) tenía su grupo de aficionados y yo tenía el mismo, ellos también se enfrentaban en la grada y la rivalidad es buena porque tienes un contraste, en nuestro caso trajimos más ojos puestos en la televisión y eso era genial", compartió Chris.

Martina puntualizó que "las rivalidades hacen mucho mejor el deporte, creo que se necesita calidad de jugadores y la incertidumbre de quién va a ganar, pero necesitas un conflicto que anime y apasione a la gente".

Tanto Navratilova como Evert festejaron el ganar Grand Slams, ser las número uno del ranking y conquistar las WTA Finals, aunque todos son logros importantes para sus carreras piensan que el valor de cada título depende de los objetivos personales de cada raqueta.

"La evaluación la hace cada tenista, pero yo pienso que hoy es más importante quién es la número al final del año y después quién gana las WTA Finals, es el quinto grande y en el momento que puedas poner este título en tu vitrina significa que lo estás haciendo bien", puntualizó Martina, ocho veces ganadora de las Finals en singles.