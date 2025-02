Penta Zero Miedo hizo que la bomba explotara en el mundo de la lucha libre con su llegada a la WWE (World Wrestling Entertainment).

A finales del año pasado, la que es considera la empresa estadounidense publicó en sus redes sociales que el luchador mexicano se incorporaría al roster en 2025.

Dos semanas después, el enmascarado tricolor hizo su presentación en RAW con una victoria, por lo que las expectativas se fueron a lo más alto.

Luego de un mes del anuncio sobre el salto que daría Penta Zero Miedo desde nuestro país a la WWE, tuvo su primer evento importante: el Royal Rumble.

Tras su impresionante incorporación a la empresa de lucha libre de Estados Unidos, el mexicano se sinceró sobre lo que para él significa y cómo lo está viviendo.

“Sé que tengo que seguir preparándome porque sé la responsabilidad que está en mis hombres que es toda Latinoamérica. Me siento sumamente orgulloso de representar mi raza, mis costumbres y mi cultura”, declaró.

En una entrevista para Ahora o Nunca de ESPN, Penta Zero Miedo aceptó sentir satisfacción por pertenecer a la WWE y porque puede ser el estandarte de la lucha libre para todos los países de América Latina.

“Represento a Ecatepec, a México y a todos los latinos en general. Gente latina se me acerca porque me reconocen y me dicen: Penta, gracias por todo lo que estás haciendo; por fin sentimos que alguien de los nuestros está compitiendo con los mejores del mundo”, señaló.

Además, el luchador mexicano reveló que se encuentra en la mejor etapa de su trayectoria, por lo que agradece haber podido dar el salto a Estados Unidos en estos momentos.

“Entiendo lo que significa llegar a WWE. Si llegué en este momento, es porque creo y siento que llegué en el mejor momento de mi vida personal y de mi carrera”, platicó con Mauricio Pedroza en el programa de ESPN.