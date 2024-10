Rommel Pacheco tiene unos cuantos días al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en los cuales asegura que está viendo por el beneficio de los atletas mexicanos, principalmente quienes tienen problemas con sus federaciones como en las disciplinas acuáticas.

"Voy a escuchar todas las partes de la historia no sólo una parte, voy a buscar el mecanismo adecuado para que los deportistas no sean los que sufran la parte política del deporte y caso como el de natación de que no esta reconocida", indicó el exatleta.

Otro de los objetivos de Rommel en buscar resolver el tema de la Federación Mexicana de Natación es para poder albergar eventos de disciplinas acuáticas en México.

"Me encantaría que se arregle esa situación para traer eventos internacionales de clavados, México siempre fue sede a veces de hasta 2 eventos, como Grand Prix y Serie Mundial", recordó el exclavadista.

Pacheco señaló que en 2015 fue el último certamen de su disciplina en el país se trató de la Serie Mundial en Mérida donde se colgó la medalla de oro en el trampolín de tres metros y plata en sincronizados.

Rommel acudió a la ceremonia de inauguración de la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco en Tlaxcala y por ello mencionó que durante su gestión en Conade también buscará que este tipo de eventos internacionales se sigan realizando.

"Me da gusto el ambiente deportivo con presencia de muchos medallistas olímpicos y mundiales, trataré de que México sea sede de muchos más eventos de talla mundial... de varias disciplinas olímpicas y no olímpicas, también paralímpicas", puntualizó.

El exclavadista se comprometió a seguir realizando un extraordinario trabajo como se ha caracterizado en su trayectoria.

"Fui un deportista de alto rendimiento, fui un diputado de alto rendimiento y voy a ser un director de alto rendimiento. La instrucción que tengo es atender a los deportistas y que tengan los necesario rumbo a Los Ángeles", sentenció.

