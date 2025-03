Stephen Curry sin duda es uno de los mejores deportistas de la actualidad. Al basquetbolista norteamericano lo han llegado a colocar junto a figura del deporte como Messi y Cristiano en el Ftubol, Verstappen en los autos o Mahomes, en el futbol americano.

Y no es para menos, el base de37 años logró hacer de Golden State una franquicia ganadora. Ha conseguido cuatro anillos de la NBA, siendo fundamental en cada una de esas finales.

¿Qué hizo Stephen Curry?

Stephen Curry ha demostrado a lo largo de su carrera que uno de sus principales fuertes es el tiro de tres puntos. Sin embargo, el jugador de Golden State Warrios se aburrió de anotar siempre, por lo que se puso nuevos retos.

Se volvió recurrente que Curry intentara encestar desde cada vez más lejos. Lo hizo desde media cancha, tres cuartos de cancha y previo a los partidos lo hacía desde la tribuna, generando el alarido de los espectadores.

Sin embargo, recién salió a la luz un video del jugador de la NBA realizando un reto que para una persona normal, sería imposible de lograr, ya que Stephen atinó desde el túnel que lleva a los vestidores de los jugadores.

En redes sociales comenzó a ganar mucha relevancia un video de Stephen Curry en el Chase Center, casa de los Golden State Warrior, donde tomó el balón y se alejó has la entrada de los túneles.

La arena todavía no estaba llena, por lo que no fueron muchos los afortunados en atestiguar la proeza que lograría el basquetbolista profesional. Curry lanzó el balón y en el primer intento, lo encestó.

De inmediato los aficionados comenzaron a celebrar. No obstante, llamó mucho la atención que pese a que aún no llegaba a la canasta el balón, Curry ya comenzaba a festejar en señal de que no tenía dudas de que lograría encestar.