Víctor González comparte la experiencia inigualable de lanzar frente a su familia en México

Después de ganar una Serie Mundial, lanzando en ese mítico Juego 6 ante los Rays de Tampa Bay, parecía que ningún reto podía ser más grande en su carrera en la Gran Carpa; sin embargo, tras años de incertidumbre debido a sus lesiones, hoy Víctor González afronta retos inimaginables.

El serpentinero diestro, capaz de tirar rocas sinkeadas, sliders endemoniados y cambios de velocidad que cambian la dimensión del tiempo, afirmó no haber sentido jamás, ni en Grandes Ligas, ni en Serie Mundial, lo que ayer atravesó por su cuerpo y mente al lanzar frente a su familia y la afición mexicana.

González, que pasó por la zona de prensa del Estadio Harp Helú, habló sobre su carrera en Grandes Ligas, asegurando que: “Quiero estar sano… ya quiero lanzar en Yankee Stadium y ganar una Serie Mundial con los Yankees. Quiero hacer historia con esta casaca”.

Además, reveló que se encuentra esperando un bebé junto a su esposa. “Apenas ayer me enteré, y de camino viene un niño. Yo considero como mi hijo al niño de mi esposa, pese a que no es mi sangre lo considero como mío. Yo lo quiero porque él me ha enseñado cómo ser un padre, cómo tratar a un niño”.

El de Tuxpan Veracruz, nacido hace 28 años, tiene 93 apariciones en Grandes Ligas, donde ha lanzado un total de 89.1 innings, sumando una efectividad de 3.22 con únicamente cinco jonrones permitidos en su carrera de MLB. González, además, es un brazo valioso e importante para Aaron Boone, quien aseguró este mismo martes que cuenta con él para toda la temporada 2024.