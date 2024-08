En las últimas horas, Ana Gabriela Guevara ―titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade)― estuvo en el ojo del huracán por su vuelo en primera clase a París 2024.

La exvelocista, en conferencia de prensa, remarcó que el gastó salió de su bolsa y no del erario, y que para comprobar sus palabras, ya ha solicitado la factura correspondiente.

"Ya solicité la factura. En el sexenio nunca he solicitado gastos", apuntó.

Guevara Espinoza también tocó el tema del restaurante en el que fue captada en la sede de los Juegos Olímpicos.

"Estuvo lo del avión, lo del restaurante. En México es percibido un restaurante caro, pero en París es un restaurante promedio", afirmó.

Y sobre el traslado en avión, añadió: "Pueden ver en transparencia, voy a hacer pública la factura, fue pagada de ni bolsa".

La titular de la Conade además explicó que el vuelo lo realizó así por indicaciones del doctor.

"En 2006 tuve una lesión y por prescripción médica, el doctor pidió que los viajes mayores a cinco horas se hicieran así".

Todo lo que ganó lo uso como me da mi chin... gana: Ana Gabriela Guevara

Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), respondió a los cuestionamientos sobre sus gastos.

La exvelocista y medallista mexicana contestó contundente: "Todo lo que gano, me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chin... gana".

"No tengo marido, ni marida. Ni nadie que me exija por qué gasto", siguió.