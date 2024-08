La velocista mexicana Cecilia Tamayo terminó hace unas horas de forma oficial su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de dos pruebas la mexicana demostró su crecimiento y rompió una importante marca sin presencia mexicana en la pista.

Un hecho que llenó de orgullo a la guanajuatense, quien además de agradecer el apoyo de México, habló sobre el nivel del atletismo en el país.

Asegurando que en las pruebas de velocidad todavía es muy bajo para competir ante las grandes potencias, pero que su presencia es una fuente de inspiración de que es posible la participación mexicana.

"Creo que el nivel de velocidad del atletismo en México está todavía muy bajo, no quiere decir que estemos estancados, si no que apenas estamos creciendo. Hay muchas técnicas e información que todavía no llegan a México, el estar aquí presente es una puerta que se abre y comprueba que podemos tener velocistas", comentó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

En ese sentido, Tamayo aclaró que hay varias cosas que cambiar para impulsar el deporte, siendo la más importante el cambio de mentalidad, que hace sentir menos a los mexicanos en los grandes escenarios.

"Creo que hay varias cosas para cambiar, pero de inicio sería la mentalidad. Siento que al México no estar constantemente en las pruebas al nivel internacional, uno sale y se siente menos, con más presión. Creo que es confiar en los entrenamientos y saber que se puede competir", añadió.

¿Qué importancia tiene Carl Lewis en su carrera?

La velocista mexicana Cecilia Tamayo aprovechó la oportunidad para hablar de una de las piezas importantes en su trayectoria, la presencia de su entrenador Carl Lewis.

Histórico corredor estadounidense, quien se coronó en la máxima justa deportiva con nueve medallas de oro y una de plata.

Asegurando que además de sentirse una privilegiada, cada día aprende tiene un nuevo consejo del ex deportista.

"Trabajar con Carl Lewis ha sido una gran experiencia, sabemos que fue gran atleta y tiene la facilidad de compartir el conocimiento. Me ayuda a crecer y día a día es un aprendizaje", finalizó.