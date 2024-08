Durante su participación en París 2024, un rumor señaló que Marco Verde y su familia tuvieron que vender un auto para poder solventar gastos.

Ante esta situación, el medallista de plata negó que esto haya sucedido y expresó: "Ni carro tenemos".

Lee También Ana Gabriela Guevara al ser cuestionada por su vuelo a París en clase ejecutiva: "Hay cosas más importantes”

El boxeador mexicano reveló que el viaje de su mamá a la capital parisina fue pagado por él, pues era uno de sus objetivos en el camino a los Juegos Olímpicos de este año.

"Es falso (la supuesta venta de un vehículo). No sé cómo se armó el mitote, pero yo dije desde antes que le iba a regalar el viaje a mi mamá y así fue. Se lo di con los apoyos de becas y estímulos, pero no, ni carro tenemos", expresó el sinaloense, quién sentenció: Mi papá y yo desde siempre hemos andado en moto".

Lee También AMLO defiende gestión de Ana Gabriela Guevara tras actuación de México en París 2024

En medio de todo esto, Mazda expuso que le regalaría un coche al deportista, y aunque Marco ya explicó la situación a los directivos de la marca, es muy probable que sí reciba el automóvil.

"Al parecer Mazda de todos modos me va a dar el auto, así que gracias por eso, le dije la verdad (al CEO de la empresa automotriz) y me dijo que quizá sí me lo daba".