Odin Ciani reaccionó a acusaciones de acoso a deportistas en París 2024 y lo revientan en redes

Prisca Awitia se convirtió en la deportista mexicana del momento. Luego de que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, la judoca ha sido asediada tanto por la prensa como por los aficionados.

Muchos periodistas han buscado las declaraciones de Prisca Guadalupe, quien ha respondido de manera cordial a todos. Sin embargo, la entrevista que le dio a Odin Ciani generó mucha polémica en redes sociales, porque consideraron que el comentarista de ESPN invadió su espacio.

¿Qué dijo Odin Ciani ante acusaciones de acoso?

Odin Ciani hizo pasar momentos incómodos a Prisca Awitia, debido a que en la entrevista que le dio a ESPN, el comunicador la abrazo y su cara estaba muy cerca de la de ella, lo que generó mucha indignación en redes sociales.

También trascendió que sin importarle que está prohibido, Odin Ciani invadió el espacio de Alejandra Orozco y Gaby Agúndez, debido a que les pidió que se tomaran juntos una fotografía.

Sin embargo, pese a todos los señalamientos que han hecho en su contra, principalmente en redes sociales, el reportero de ESPN rompió el silencio, donde señaló que no le importaban los comentarios negativos.

Incluso, presumió que de nueva cuenta estaba con Prisca Awitia, ya que iba a tener una entrevista con José Ramón Fernández y Javier Alarcón. Y parece que de nuevo incomoda a la judoca, ya que le pregunta si es verdad que la hizo pasar un mal rato, sin que supiera cómo responder.

“Mucha envidia, pero la verdad me vale un comino sus comentarios, Prisca lo entiende y con eso me basta”, publicó en X.

— Odin Ciani ✖️ (@odin_ciani) July 31, 2024

¿Cómo reaccionó la gente con su video?

Pese a la explicación y a que Prisca Awitia le dijo que no se sintió incómoda con su entrevista, la realidad es que no convenció a los internautas, quienes lo reventaron en redes sociales.

"Una vez más mi amigazo, hermano Odín haciéndose la noticia. ¡Una vez más! ¡El periodista no es la nota!"; "No es envidia, sólo no seas tan encimoso"; "Pues hay estilos de periodismo; y creo que deberías ser menos provocador"; "ESPN, esto es el nivel de tus empleados"; " Qué quieres que te diga si la tienes ahí aún lado, ahora dime cuantas veces la entrevistaste antes de ganar la medalla?", fueron algunas de las reacciones en su contra.