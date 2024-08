China revalidó el oro olímpico en la competición de dobles mixtos de bádminton, al imponerse la pareja formada por Si Wei Zheng y Huang Ya Qiong a los surcoreanos Won Ho Kim y Na Eun Jeong.

Tan solo necesitaron los chinos 41 minutos para resolver la lucha por el título en La Chapelle Arena. 21-8 y 21-11 para amarrar la victoria, quinta de su país en esta disciplina a lo largo de la historia.

¿Cuál fue el momento más emotivo?

Sin embargo, la atleta china Huang Ya Qiong no solo logró alcanzar la cima del podio en bádminton, sino que también vivió un momento personal inolvidable cuando su pareja, Liu Yuchen, le propuso matrimonio en medio de la celebración.

El publico presente en la Arena La Chapelle se convirtió en testigo de la doble celebración para la pareja.

Huang Ya Qiong, quien junto a Si Wei Zheng formó una dupla imbatible, conquistó la medalla de oro en bádminton y su novio Liu Yuchen aprovechó el momento de euforia para dar un paso significativo en su relación.

Mientras la pareja celebraba la victoria frente a una multitud animada y emocionada, Liu Yuchen tomó un momento especial para expresar sus sentimientos.

Yuchen se arrodilló en el suelo, sacó un anillo de compromiso de una caja que había guardado con cuidado y le propuso matrimonio a Huang Ya Qiong.





El viernes de Huang Ya Qing vaya que fue mágico; Ganó la medalla de #oro en #Badminton y Liu Yuchen, también jugador de este deporte, le pidió matrimonio💍🥰 #ParísEsTuyo pic.twitter.com/hQeMQ18Flo — Claro Sports (@ClaroSports) August 2, 2024

“Te amaré por siempre. ¿Quieres casarte conmigo?”, fueron las palabras que Liu Yuchen dirigió a su novia, mientras el público observaba.

La respuesta de Huang Ya Qiong, llena de emoción, fue un “sí”, en madio de la sorpresa, felicidad y gratitud, que se reflejó en la expresión de su rostro y en la ovación de la audiencia.

La propuesta fue recibida con ovaciones y aplausos, creando un ambiente de celebración compartida que unió a los presentes en un momento de alegría pura.

Huang Ya Qiong se mostró visiblemente conmovida durante la propuesta. “Hoy me convertí en campeona olímpica y me comprometí. Creo que el anillo me queda muy bien en el dedo”, dijo.