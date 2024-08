México sumó desde la plataforma de 3m sincronizados la tercera presea de la delegación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Un momento increíble para el deporte mexicano, que fue encabezado por Osmar Olvera y Juan Celaya, dos de varios atletas mexicanos que durante el proceso se vieron afectados por la falta de apoyo por parte de la CONADE, institución que dirige, la exdeportista Ana Gabriela Guevara, y quien en las últimas horas aseguró que varios deportistas habían dejado escapar algunas medallas.

Una situación que generó molestia en María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, quien se lanzó contra Guevara por sus palabras.

¿Qué fue lo que dijo María José Alcalá?

"No hay que olvidar, debemos anotar placas. Al señalar cosas innecesarias y señalas a los atletas de perder medallas. No puedes perder lo que no construiste para que ellos llegarán con más facilidad. Si prefieres apoyar a alguien señalado de corrupción, en lugar de los atletas que más puedo decir", comentó.

En ese sentido, Alcalá hizo un llamado y pidió estar con los atletas mexicanos en todo momento, por el sacrificio que hacen.

"Los resultados se están dando, falta Pentatlón Moderno, Caminata Mixta, Tiro con Arco, todavía hay mucho que ver. Creo es momento de apoyar a los deportistas mexicanos. Debemos estar en las buenas y malas ya que ellos defienden la bandera", finalizó.