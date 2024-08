Los Juegos Olímpicos de París 2024 ha sido testigo de grandes hazañas deportivas, momentos que han quedado en la memoria de deportistas y fanáticos de todo el mundo.

Dejando en los atletas participantes experiencias inolvidables y en muchos de los caso la última en la máxima justa deportiva.

Uno de esos caso podría ser el triatleta mexicano Crisanto Grajales, quien cerró hace unas horas su participación con la prueba de relevo mixto y vivió sus cuartos Juegos Olímpicos.

El originario de Veracruz, y quien ganó cuatro medallas en los Juegos Panamericanos entre los años 2015 y 2023 dejó en duda el siguiente paso en su carrera deportiva, al asegura que viene jóvenes fuertes detrás.

¿Qué dijo Crisanto Grajales sobre su futuro?

"Todavía no tengo claro el siguiente paso, hay que terminar bien el año. Vienen generaciones muy buenas y al final yo estaré aquí si ellos lo permiten. Tengo aire para cerrar el año, pero no para todo un ciclo, me daría gusto que vengan otros compañeros, se me apetece hacer otras cosas y haber que sigue", comentó Crisanto Grajales en zona mixta.

Grajales duramente criticado por su accionar en París 2024, añadió que se marcha orgulloso por el esfuerzo individual y colectivo.

"Bastante contento, al final todos hicimos el esfuerzo, queda felicitar a los compañeros. Creo que el resultado nos da para cosas muy buenas y en el futuro estar peleando los primeros lugares", finalizó.