El equipo mexicano de Tiro con Arco ya conoce a sus próximas rivales en la justa de París 2024

Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Angela Ruiz son las primeras mexicanas que vieron acción en los Juegos Olímpicos de París 2024, las arqueras tuvieron la ronda de clasificación que definió a sus rivales.

Lee también México debuta en París 2024; así les fue a Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz en tiro con arco

Valencia fue la tricolor mejor posicionada, finalizó octava con 669 puntos. La sonorense vio una jornada de menos a más, con tres 7 en la primera mitad del evento y un 7 más en la segunda mitad, situación que la mantuvo tensa, por lo que al final no pudo evitar las lágrimas al sentirse "responsable" de no sumar más unidades como le hubiera gustado.

"Pudo haber sido mucho mejor, no me sentí tirando bien, yo no tiré bien, pero mis compañeras sí y ellas sacaron la fuerza y somos equipo, lo bueno es que terminamos en tercero en equipo que era algo que estábamos buscando poder entrar ahí dentro de las mejores cuatro, queda seguir dándole", mencionó la medallista de bronce en Tokio.

Ana Paula Vázquez finalizó en el sitio 20 con 659 unidades y cuatro peldaños abajo se colocó Angela Ruiz con 658, situación que valoró Alejandra.

Así las emociones en París 2024 🇫🇷



María José Alcalá, presidenta del COM, sostiene un cálido abrazo con Ale Valencia 🏹🇲🇽https://t.co/AWPouHSyLl pic.twitter.com/Ud7fHANru3 — De10Sports (@De10Sports) July 25, 2024

"(Me hizo sentir arropada), sí, ahorita se notó, lo hicimos bien y salimos adelante de las adversidades", indicó la sonorense.

El colocarse en el tercer sitio de la clasificación por equipo al sumar 1986 unidades es una cifra que tomó con calma Valencia.

"Todos estamos peleando una medalla, ahorita lo que nos ayudó es que estar dentro de las primeras cuatro, con el primer set de 'bye'", añadió.

En la modalidad por equipo México verá acción el próximo 28 de julio.

¿Quiénes serán las rivales de las mexicanas en París 2024?

Tras la ronda de clasificación en el tiro con arco femenil ya se definieron los cruces de competencia.

El próximo 1 de agosto el calendario queda de la siguiente manera: