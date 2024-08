El tenista español Rafael Nadal terminó con un amargo sabor de boca su participación en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, al perder en la fase de dobles junto con su compatriota Carlos Alcaraz ante la dupla de los Estados Unidos, además que en la modalidad de sencillos también cayó ante el serbio Novak Djokovic.

¿Qué dijo Rafael Nadal tras ser eliminado en Juegos Olímpicos?

Con una mirada cabizbaja el español mencionó a los medios que una etapa de su vida se había terminado, aunque se mostró positivo ante los diferentes cuestionamientos de la prensa.

“Esto no afecta en nada. Al final mi futuro como profesional, lo que afecta son las ganas y el sentimiento que yo tenga. Cuando tenga que tomar la decisión o no. Para mí se ha terminado una etapa, me había marcado hasta los Juegos Olímpicos, desde que empezó el año como un objetivo”.

El español fue cuestionado si último juego fue en Paris 2024; “Voy a volver a casa, voy a desconectar y en frio, cuando tenga en claro cuál es la siguiente etapa, sea con raqueta, en la mano o sin ella, lo haré saber”.

Rafael Nadal y los #JuegosOlímpicos...



❤️💛 GRACIAS ❤️💛 pic.twitter.com/Oaas3egcLd — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 31, 2024

El ganador de veintidós Grand Slam dijo sentirse tranquilo pues en cada competencia siempre ha entregado lo mejor de él, por lo cual no hay nada que reprochar en lo que se refiere a su carrera.

En tan solo una semana el español recibió dos fuertes golpes, primero al ser eliminado en sencillos ante el serbio Djokovic y en los dobles, asegurando que fue una situación muy entretenida.

“Ha sido una semana divertida, positiva en muchos aspectos que no ha terminado de la manera soñada. Pero eso es el deporte, al final no he estado en el nivel, como lo he dicho cada día los partidos pesan”, concluyó.