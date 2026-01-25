La Selección Mexicana disputa este domingo su segundo partido amistoso de la minigira como visitante ante Bolivia, nación con posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo de 2026.

La escuadra de Aguirre, que logró un triunfo agónico frente a Panamá tras un autogol de los canaleros, ahora se presenta en el Ramón Tahuichi Aguilera Costas, de Santa Cruz de la Sierra, con el objetivo de cerrar invicta los dos primeros compromisos del año.

Lee también Un hombre prende fuego a la estatua de Cristiano en Madeira

Con la intención de observar a la totalidad de los jugadores, Aguirre ya definió a los once futbolistas que buscarán el triunfo ante los locales, quienes además contarán con el respaldo de su afición.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

FINAL DEL PARTIDO

MIN 68 GOOOL DE MÉXICO

Germán Berterame aprovecha un rebote dentro del área boliviana y abre el marcador

¡Goooool de México! Berterame se queda con el rebote y pone el gol para México ⚽🇲🇽#ChichaVsAtole pic.twitter.com/g0413AubJg — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 25, 2026

Comienza la segunda mitad. Vamos con todo en los 45 restantes. 💪#SomosMéxico🇲🇽 @UnVasoDeLALA



*Publicidad para México* pic.twitter.com/BE7VaRHHlA — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 25, 2026

COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO

MEDIO TIEMPO CON EMPATE SIN GOLES

Medio tiempo y todo igualado. 🇲🇽



Vámonos por unas @Papas_Sabritas para vivir el resto del partido.#SomosMéxico 💚🤍❤️



*Publicidad para México* pic.twitter.com/3cnmsZYpTU — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 25, 2026

MIN 41 SALVADA DE RANGEL

Rangel vuela bien para mantener su puerta en ceros

MIN 33 Cambio de México por lesión

Sale Israel Reyes Entra Ramón Juárez

MIN 22 Parejo partido hasta el momento en Bolivia.

Comienza el partido

Los elegidos para el partido de este domingo. 🇲🇽



Once futbolistas que defenderán con todo nuestros colores. 👊#SomosMéxico 💚🤍❤️ @Corona_Futbol



*Publicidad para México* pic.twitter.com/0W7swrsEst — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 25, 2026