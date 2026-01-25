La Selección Mexicana disputa este domingo su segundo partido amistoso de la minigira como visitante ante Bolivia, nación con posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo de 2026.
La escuadra de Aguirre, que logró un triunfo agónico frente a Panamá tras un autogol de los canaleros, ahora se presenta en el Ramón Tahuichi Aguilera Costas, de Santa Cruz de la Sierra, con el objetivo de cerrar invicta los dos primeros compromisos del año.
Lee también Un hombre prende fuego a la estatua de Cristiano en Madeira
Con la intención de observar a la totalidad de los jugadores, Aguirre ya definió a los once futbolistas que buscarán el triunfo ante los locales, quienes además contarán con el respaldo de su afición.
LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO
FINAL DEL PARTIDO
MIN 68 GOOOL DE MÉXICO
Germán Berterame aprovecha un rebote dentro del área boliviana y abre el marcador
COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO
MEDIO TIEMPO CON EMPATE SIN GOLES
MIN 41 SALVADA DE RANGEL
Rangel vuela bien para mantener su puerta en ceros
MIN 33 Cambio de México por lesión
Sale Israel Reyes Entra Ramón Juárez