Cristiano Ronaldo es considerado uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos. Su legado se construyó a base de goles memorables, títulos históricos y actuaciones que marcaron una era tanto en el Real Madrid como en la Selección de Portugal.

Ese prestigio lo ha llevado a ser homenajeado en distintos rincones del planeta, especialmente en su natal Madeira, donde una estatua busca inmortalizar su impacto en el deporte.

Lee también Mundial 2026: ¿Quiénes son los actuales campeones continentales previos al torneo de la FIFA?

Sin embargo, la admiración se vio empañada recientemente cuando un joven decidió prender fuego a la escultura y difundir el acto en redes sociales. El hecho generó indignación entre seguidores y amantes del futbol, quienes interpretaron este ataque como un gesto de irrespeto hacia la figura de un jugador que ha inspirado generaciones enteras con su ejemplo dentro y fuera de la cancha.

El acto de vandalismo ocurrió en las afueras del Museo CR7, en la ciudad de Funchal, el pasado martes. En las imágenes se observa al personaje de redes sociales lanzar un líquido a la figura de Ronaldo y después encender fuego con música de fondo mientras bailaba.

Lee también Marco Materazzi alaba a Jorge Campos y vista las pirámides de Teotihuacán: "Leyenda de verdad"

Tras lo sucedido, el hombre compartió su acción en redes sociales, plataformas en las que el video se volvió viral y provocó que comenzara a recibir insultos de la gente, que incluso difundió sus perfiles personales para atacarlo.

Las autoridades lograron identificar al sujeto y se espera que en los próximos días se dé a conocer la sanción correspondiente.