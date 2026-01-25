La Copa del Mundo de 2026 recibirá por primera ocasión a 48 selecciones, que después de cuatro años de trabajo se presentarán en México, Estados Unidos y Canadá con el objetivo de lograr una buena actuación.

En ese listado de equipos destacan varios que llegarán a la justa de la FIFA como los mejores de su continente, situación que los coloca como combinados a seguir en el certamen.

Con la cuenta regresiva en marcha, una de esas naciones es Argentina, cuadro liderado por Lionel Messi, que además de llegar como la vigente campeona del mundo por el título de Qatar 2022, se presentará en el campo como la mejor de Conmebol tras ganar la Copa América en 2024.

En ese sentido, otro de los equipos que tendrán la atención de los aficionados será España, que con una generación de talentosos jóvenes se presentará como el dueño de la Eurocopa 2024.

La lista no estaría completa sin México, el equipo de Javier Aguirre que, sin disputar eliminatorias, estará en la Copa del Mundo y obtuvo un valioso resultado al proclamarse ganador de la Copa Oro 2025.

ESTOS SON LOS CAMPEONES CONTINENTALES RUMBO AL MUNDIAL