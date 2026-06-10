En vísperas de la inauguración del Mundial de Futbol 2026, la selección iraní amenazó con abandonar los partidos del Mundial en caso de escuchar “consignas políticas”.

“Hemos informado a la FIFA que los miembros de la selección abandonarían el partido tan pronto como se escuchen consignas políticas en los estadios”, señaló el ministro del Deporte de Irán, Ahmad Donyamali, en declaraciones al portal deportivo Varzesh3.

Añadió que también se “abandonaría el campo” si los aficionados llevan la antigua bandera persa, preferida por los opositores iraníes, en vez de la bandera oficial iraní a los estadios. La antigua bandera suele utilizarse en las manifestaciones en el extranjero como símbolo de oposición al sistema islámico en Irán.

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El martes, Donyamali había advertido ya, en declaraciones a la agencia IRNA, que “si en los estadios donde juguemos vemos una bandera o un símbolo distinto al de la República Islámica de Irán, o si se corean consignas que no se ajustan a las normas, el responsable del equipo tendrá el deber de detener el partido".

Subrayó que "corresponderá a los organizadores remediar la situación".

La participación de Irán en el Mundial se complicó, en el contexto de la guerra de Estados Unidos e Israel con el país persa.

La emisión de visas se retraso y aunque los jugadores obtuvieron finalmente sus visados, no fue el caso para una parte de los responsables del equipo.

A pesar de que los juegos de la selección iraní son en Estados Unidos, su sede de entrenamiento y para pernoctar se fijó en México.

Dos de los partidos de la fase de grupos de Irán se jugarán en Los Ángeles, donde vive la mayoría de iraníes que residen en Estados Unidos. El tercer partido se jugará en Seattle.

Dado que muchos de ellos son contrarios al régimen iraní actual, el temor es que durante los juegos haya protestas, o se coreen consignas.

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Irán criticó este miércoles a Estados Unidos por lo que calificó como un trato humillante y discriminatorio contra algunas naciones participantes en el Mundial, mientras que alabó la hospitalidad de México como anfitrión de la gran cita deportiva, de la que también es sede Canadá.

“La Copa Mundial está concebida como una celebración global del futbol, no como una oportunidad para humillar y discriminar a otras naciones”, dijo en X el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El diplomático hizo referencia a reportes "preocupantes" sobre el trato inapropiado e irrespetuoso hacia jugadores, árbitros e invitados en los puntos de entrada a Estados Unidos”.

Y lo contrapuso con “la cálida y cortés bienvenida que el pueblo mexicano brinda a los equipos de fútbol” y su capacidad para "que los invitados se sientan genuinamente bienvenidos y valorados”

“La verdadera credibilidad de un país anfitrión no se mide únicamente por las instalaciones deportivas o la grandilocuencia política, sino por la calidad del trato que se brinda a quienes llegan a su país por amor al fútbol”, aseguró.