Lo niega y de inmediato lanza que para él, es Ignacio Trelles. Javier Aguirre no acepta la etiqueta que muchos le ponen como el mejor entrenador en la historia del futbol mexicano.

El Vasco fue el primero y de los pocos estrategas nacionales que salió al extranjero para probar nueva suerte y recorrer otros caminos. Hoy, su espíritu aventurero lo tiene en puerta para disputar su tercera Copa del Mundo al frente de México.

Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010 son los Mundiales en el historial del Vasco como entrenador, pero el de hoy es especial. Disputarlo en casa, ante su gente y afición, tiene un significado distinto para Aguirre.

“Tengo desde que llegué, con esta cantaleta, de que no he tenido mejor emoción en 50 años de carrera que con un Mundial en casa. Es algo inolvidable", declaró sobre su Mundial de México 1986 como futbolista.

Desde 1996 que inicio su andar como técnico del Atlante no ha pensado en un legado futbolístico. Previo a su debut ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, el Vasco reveló cuál es su verdadero legado para el jugador mexicano.

"Se hace camino al andar. Pocas veces miro atrás, es algo que el tiempo dirá, que el tiempo me pondrá en un sitio, conforme a lo que dejas", mencionó en conferencia de prensa sobre su carrera al frente del Tricolor en tres etapas.

"El mejor legado es, creo yo, los jugadores que han pasado conmigo, siempre quiero dejarles algo, que crezcan como personas, ayudarles con su futuro, estudios, matrimonio, en lo económico. Siempre me he preocupado por eso, siempre eso antes que el número que traen en la espalda", aseveró Aguirre.

En las pasadas Copas del Mundo fue eliminados en Octavos de Final. Esta vez, en casa tienen la oportunidad de trascender y avanzar a los ansiados Cuartos de Final. Algo que no ocurre desde 1986, precisamente cuando él jugaba.