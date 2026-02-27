La portería de la Selección Mexicana vive uno de sus momentos más disputados de cara al Mundial 2026, que arranca en junio y donde México debutará como local ante Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca.

A poco más de tres meses del torneo, Javier Aguirre aún no define al titular indiscutible, aunque el panorama muestra una clara pelea entre algunos nombres principales: Raúl 'Tala' Rangel, Luis Ángel Malagón , Carlos Acevedo y el eterno Guillermo 'Memo' Ochoa.

Raúl Rangel, guardameta de Chivas, ha tomado ventaja en las últimas convocatorias. El 'Vasco' le ha dado la titularidad en varios amistosos consecutivos, desta su estatura (1.91 m), salida con los pies, mentalidad fría ante errores y capacidad para cortar centros.

En los últimos seis partidos bajo su arco, México no ha perdido, con cuatro porterías en cero y solo tres goles recibidos, lo que lo perfila como favorito para iniciar el Mundial.

Luis Ángel Malagón había sido el predilecto hasta hace meses. Su regularidad en el club y experiencia internacional lo mantienen en la órbita, pero una baja de forma relativa y la preferencia reciente por Rangel lo han relegado en los duelos preparatorios.

Otro de los nombres que han estado en el tema es el de Carlos Acevedo, así com el factor de experiencia de Guillermo Ochoa, que juega en Chipre.

¿Qué dijo Jared Borgetti sobre la asistencia de Memo Ochoa en el Mundial 2026?

Aunque no ha sido constante en convocatorias recientes, algunas ex figuras del Tri insisten en que su historial mundialista (cinco participaciones) y liderazgo lo hacen ideal para momentos clave.

Como es el caso de Jared Borgetti, quien aseguró que Guillermo Ochoa ira al Mundial de 2026, aunque bajo la duda si verá acción en alguno de los partidos.

"Lo que ´si es una realidad es que Memo va a estar en el Mundial, lo que no sé es si lo va a hacer jugando, de eso sí no estoy seguro", dijo el exdelantero, quien así dio su voto de confianza al guardameta del AEL Limassol.