La Selección Mexicana fue humillada en los Octavos de Final del Mundial- Sub17. El equipo de Carlos Cariño no metió ni las manos ante Portugal, que los echó del campeonato con un contundente marcador de 5-0.

Luego de eliminar en la fase anterior a Argentina, se esperaba más de este grupo de jóvenes, que volvieron las irregularidades que se vieron a lo largo de la fase de grupos, donde clasificaron de panzazo.

¿Por qué argentinos de burlaron de México?

Es una realidad que la selección Albiceleste tiene una amplia hegemonía sobre el combinado nacional. No obstante, en la categoría Sub-17 suele ser totalmente distinto, porque la balanza se inclina para México.

Es por ese motivo que apenas el Tri echó del Mundial a los argentinos, las redes sociales se inundaron de burlas, insultos y críticas para los sudamericanos. No es para menos, ese tipo de resultados no se ven frecuentemente.

Una vez instalados en los Octavos de Final de la Copa del Mundo, los mexicanos no la tuvieron nada fácil, al ser Portugal que entre sus filas tienen a uno de los futbolistas que más han destacado.

Y se notó en la cancha, debido a que los lusos se adueñaron del balón, aunado a los errores que cometieron, lo que les valió una dolorosa eliminación en el torneo donde se les considera potencia.

Y aficionados de Argentina estuvieron super pendientes del partido de la Selección Mexicana, ya que apenas sonó el silbatazo final, regresaron los memes y burlas a los de verde.

Una de las que más mencionaron es el motivo del Chavo del 8, que sólo México es conocido por esa serie de Televisa. Además, les echaron en cara que el Tricolor no suma ningún título como la Copa del Mundo, misma que buscarán refrendar en el Mundial de 2026 organizado por México, Estados Unidos y Canadá.